Как граждане России в Молдове голосуют на выборах президента РФ

В беседе с корреспондентами Sputnik Молдова избиратели отмечали важность каждого голоса, об активности голосующих можно было судить по сформировавшейся за час довольно длинной очереди к избирательному участку. К посольству РФ пришли не только жители столицы, но и те, кто приехал из других городов Молдовы.