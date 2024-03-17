Как граждане России в Молдове голосуют на выборах президента РФ

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Проживающие в Республике Молдова граждане Российской Федерации приступили к голосованию на выборах президента России.
Голосование в здании посольства России в Кишиневе
В столице избирательный участок № 8204 открылся в консульском отделе посольства РФ, он начал работу в восемь утра по кишиневскому времени.
«Избирательный участок в посольстве Российской Федерации в Республике Молдова был открыт вовремя, голосование продлится до 20.00 Голосование проходит в рабочем режиме. Приглашаю всех желающих, проживающих на территории Республики Молдова граждан России прийти на избирательный участок и осуществить свое конституционное право», — сказал официальный представитель посольства России в Молдове Анатолий Лошаков.
Еще до открытия участка перед зданием посольства уже стала формироваться очередь из желающих принять участие в голосовании.
Одним из первых свое избирательное право реализовал Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов.
В беседе с корреспондентами Sputnik Молдова избиратели отмечали важность каждого голоса, об активности голосующих можно было судить по сформировавшейся за час довольно длинной очереди к избирательному участку. К посольству РФ пришли не только жители столицы, но и те, кто приехал из других городов Молдовы.
Голосование в Приднестровье
Участки для голосования на выборах президента России открылись и в Приднестровье. Жители региона активно принимают участие в избирательном процессе, здесь очередь из голосующих также начала формироваться еще до открытия участков.
По состоянию на 10.00 к урнам для голосования на выборах президента РФ пришли в Приднестровье 5909 избирателей. Очереди из желающих реализовать свое избирательное право не уменьшаются.
Жители региона отмечают хорошую организацию процесса голосования: несмотря на длинные очереди, процесс идет довольно быстро, говорят избиратели. Многие говорят, что пришли на участки с детьми.
Дипломаты рассчитывают на содействие властей
Посольство РФ в Республике Молдова напоминает, что выборы президента России в современной истории государства проходят в восьмой раз, и их регулярность показывает незыблемость демократического процесса.
За два дня голосования явка избирателей по стране составила 58%. Это показатель заинтересованности и сопричастности людей к дальнейшему развитию России.
«Сотрудники посольства и центрального аппарата МИД России подготовили избирательный участок с тем, чтобы проживающие в Республике Молдова российские граждане смогли в спокойной атмосфере и обстановке воспользоваться своим конституционным правом на свободное волеизъявление, возможность сделать сделать свой выбор», — заявили в диппредставительстве.
Российские дипломаты отметили, что рассчитывают на содействие властей в обеспечении такой атмосферы.
Ранее Россия обратилась к Молдове с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти страны разрешили открыть только один избирательный участок — на территории российского посольства в Кишиневе.
Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.