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Явка на президентских выборах в России превысила 61 процент

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составляет 61,37% на 09.45 мск с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Источник: © РИА Новости

«Что касается явки на выборах, по состоянию на 09.45 с учетом дистанционного электронного голосования явка составила 61,37%. В настоящее время комиссии по московскому часовому поясу вводят информацию о явке по состоянию на 10 часов», — сказала Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.