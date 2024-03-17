Явка на президентских выборах в России превысила 61 процент

«Что касается явки на выборах, по состоянию на 09.45 с учетом дистанционного электронного голосования явка составила 61,37%. В настоящее время комиссии по московскому часовому поясу вводят информацию о явке по состоянию на 10 часов», — сказала Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.