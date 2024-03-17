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За ходом голосования на выборах президента РФ следят 1 115 международных наблюдателей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Международные наблюдатели и эксперты из 129 стран следят за ходом голосования на выборах президента России, их число составляет 1 115. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ.
Источник: РИА "Новости"

«Напомню, что Центральная избирательная комиссия официально аккредитовала 706 международных наблюдателей из 106 стран. Также по итогам Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в Сочи, 224 эксперта из 51 страны выразили желание познакомиться с организацией выборов в нашей стране. И 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты. Таким образом, за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1 115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран», — сказала она.

По словам Памфиловой, большая группа международных наблюдателей следит за ходом голосования в Москве и Московской области. «В 53 региона России разъехались сейчас и работают наши международные наблюдатели», — добавила председатель Центризбиркома РФ.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.