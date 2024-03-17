За ходом голосования на выборах президента РФ следят 1 115 международных наблюдателей

«Напомню, что Центральная избирательная комиссия официально аккредитовала 706 международных наблюдателей из 106 стран. Также по итогам Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в Сочи, 224 эксперта из 51 страны выразили желание познакомиться с организацией выборов в нашей стране. И 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты. Таким образом, за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1 115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран», — сказала она.