За ходом голосования на выборах президента РФ следят 1 115 международных наблюдателей

«Напомню, что Центральная избирательная комиссия официально аккредитовала 706 международных наблюдателей из 106 стран. Также по итогам Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в Сочи, 224 эксперта из 51 страны выразили желание познакомиться с организацией выборов в нашей стране. И 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты. Таким образом, за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1 115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран», — сказала она.
По словам Памфиловой, большая группа международных наблюдателей следит за ходом голосования в Москве и Московской области. «В 53 региона России разъехались сейчас и работают наши международные наблюдатели», — добавила председатель Центризбиркома РФ.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.