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В Саратовской области явка на выборах президента превысила 63 процента

САРАТОВ, 17 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Саратовской области, по данным на 10.00 (09.00 мск) воскресенья, превысила 63%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

«Явка: 1 129 159 избирателей Саратовской области приняли участие в выборах президента России на 10.00 17 марта 2024 года, что составляет 63,11%», — говорится в сообщении.

Голосование на нынешних выборах президента впервые проводится три дня — с 15 по 17 марта. По данным избиркома Саратовской области, за первые два дня явка составила 61,82%.

Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, к 10.00 (9.00 мск) тогда в Саратовской области проголосовали 7,23% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 66,49%.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.