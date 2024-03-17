В Саратовской области явка на выборах президента превысила 63 процента

«Явка: 1 129 159 избирателей Саратовской области приняли участие в выборах президента России на 10.00 17 марта 2024 года, что составляет 63,11%», — говорится в сообщении.
Голосование на нынешних выборах президента впервые проводится три дня — с 15 по 17 марта. По данным избиркома Саратовской области, за первые два дня явка составила 61,82%.
Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, к 10.00 (9.00 мск) тогда в Саратовской области проголосовали 7,23% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 66,49%.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.