WSJ: Чехия начала разыскивать снаряды для Киева незадолго до начала спецоперации РФ

Издание указывает, что в число стран-доноров чешской инициативы входят Германия, которая решила выделить на эти цели 500 млн евро, Канада, Нидерланды и Дания, а США в проекте не участвуют. Всего Прага смогла договориться о поставках около 800 тыс. артиллерийских снарядов из разных стран мира и нашла еще 700 тыс. боеприпасов, которые можно закупить при наличии соответствующих средств. В число 800 тыс. снарядов входят 300 тыс. боеприпасов советского стандарта и порядка 500 тыс. снарядов западного производства, которые Киев будет получать отдельными партиями до конца текущего года. Для закупки всего объема снарядов — около 1,5 млрд единиц — необходимо 3 млрд евро, указали собеседники газеты в Чехии.