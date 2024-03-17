WSJ: Чехия начала разыскивать снаряды для Киева незадолго до начала спецоперации РФ

Издание пишет, что в отличие от США, Франции и Германии, которые в основном выступают за наращивание производства боеприпасов и оборонных мощностей, Прага решила обеспечить закупки снарядов, уже имеющихся в запасах других стран. Чешские чиновники «непублично» посетили десятки государств мира для заключения сделок купли-продажи и экспортных лицензий, отмечает газета.
«Мы похожи на хоббитов — мы маленькие и мирные, но в момент кризиса мы выпрыгиваем, чтобы заключить союз с гораздо более могущественными странами и добиться результатов», — сказал изданию уполномоченный правительства республики по восстановлению Украины Томаш Копечны, под хоббитами имея в виду одну из вымышленных рас, населяющих Средиземье в произведениях Джона Рональда Руэла Толкина.
По словам Копечны, Чехия выступала и выступает как посредник и обращалась к странам, у которых либо есть производственные мощности, либо подходящие боеприпасы. Затем Прага обращалась к какой-либо стране Запада, которая заказывала снаряды и оплачивала их поставки. После этого Чехия организовывала логистику: поставки боеприпасов осуществлялись либо через ее территорию, либо через третьи страны. Таким образом Праге удавалось скрыть происхождение снарядов и то, что они предназначались для Украины, а также «не подвергать поставщиков гневу Москвы», пишет газета.
Издание указывает, что в число стран-доноров чешской инициативы входят Германия, которая решила выделить на эти цели 500 млн евро, Канада, Нидерланды и Дания, а США в проекте не участвуют. Всего Прага смогла договориться о поставках около 800 тыс. артиллерийских снарядов из разных стран мира и нашла еще 700 тыс. боеприпасов, которые можно закупить при наличии соответствующих средств. В число 800 тыс. снарядов входят 300 тыс. боеприпасов советского стандарта и порядка 500 тыс. снарядов западного производства, которые Киев будет получать отдельными партиями до конца текущего года. Для закупки всего объема снарядов — около 1,5 млрд единиц — необходимо 3 млрд евро, указали собеседники газеты в Чехии.
Идея Праги и реакция Киева
17 февраля президент Чехии Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупить для Украины сотни тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Затем чешский премьер Петр Фиала сообщил, что инициативу поддержали 18 стран Запада, уже подтверждена покупка 300 тыс. снарядов, еще около 200 тыс. обещаны.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформировал ранее, что боеприпасов, которые планируется закупить для Киева в соответствии с чешской инициативой, недостаточно. По его словам, чтобы покрыть потребности национальных вооруженных сил, необходимы еще хотя бы два подобных проекта.