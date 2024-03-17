Шойгу проинспектировал строительство военного госпиталя в Севастополе

«Также в рамках работы министр обороны РФ проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в городе Севастополь, где на площади 8,5 га развернуты строительные работы. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов доложил, что с нуля возводятся более 20 зданий и сооружений, в том числе современный лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция», — сказали в министерстве.