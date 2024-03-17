Грызлов: поступила угроза о минировании Генконсульства РФ в Бресте

Генеральное консульство России в Бресте открылось в 1994 году. В октябре 2002-го дипломатическое учреждение получило новую прописку в здании на улице Пушкинской. До этого времени оно располагалось на улице Воровского. С декабря 2021 года генконсульство в Бресте возглавляет Олег Мурашев.