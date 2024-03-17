Грызлов: поступила угроза о минировании Генконсульства РФ в Бресте

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Все шесть избирательных участков для российских граждан по выборам президента работают в Беларуси в воскресенье, сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Борис Грызлов, передает корреспондент Sputnik Беларусь.
На участках в Минске и облцентрах предприняты все необходимые меры безопасности, в том числе при содействии белорусских силовых структур.
Дипломат обратил внимание, что выборы проходят в сложной обстановке.
«Озлобленная свора злопыхателей из недружественных стран пытается сорвать выборы, дестабилизировать обстановку… Есть угрозы по телефону, сообщения о минировании. Такое сообщение, в частности, пришло в здание брестского Генерального консульства», — сказал посол.
Дипломат уточнил, что сообщение о минировании было ложным и не повлияло на голосование.
По словам Грызлова, в Беларуси по состоянию на 10:30 воскресенья проголосовали уже более 2,5 тысяч россиян.
Участки будут открыты до 20:00 по минскому времени. Для участия в голосовании необходимо предъявить паспорт гражданина РФ (внутренний, заграничный, дипломатический или служебный).
Генеральное консульство России в Бресте открылось в 1994 году. В октябре 2002-го дипломатическое учреждение получило новую прописку в здании на улице Пушкинской. До этого времени оно располагалось на улице Воровского. С декабря 2021 года генконсульство в Бресте возглавляет Олег Мурашев.