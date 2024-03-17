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В Приморье семья староверов из Боливии проголосовала на выборах

В Приморье семья староверов Чупровых из Боливии проголосовала на выборах.
Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. Семья староверов Чупровых, переехавшая из Боливии в Приморье, проголосовала на выборах президента России, сообщил РИА Новости представитель избиркома.

«Мы из Южной Америки, из Боливии. (Пришли проголосовать. — Прим. ред.) я, моя сестра и сын. Чувствую эмоции… В свою страну приехали», — сказал глава семьи Власий Чупров на видео, которое агентству предоставили в избиркоме.

По его словам, в процедуре голосования ему все понятно. Также Чупров рассказал, что чувствует своим долгом проголосовать на выборах президента.

«Долгом, обязанностью, потому что получили гражданство», — добавил старовер.

В Приморье переехали уже несколько семей из рода Чупровых. Последние прибывшие в марте — Алексей Чупров с женой и четырьмя детьми. Староверы планируют так же как и их родственники, заниматься сельским хозяйством.

Представитель избиркома уточнил, что староверы пришли на избирательный участок в селе Емельяновка Пожарского района. Власий Чупров голосовал на выборах президента впервые.

Всего в Приморском крае, преимущественно в северных районах, живут свыше 20 семей старообрядцев. Для переезжающих сюда соотечественников предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения, которые позволяют им быстро освоиться в регионе.

Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.