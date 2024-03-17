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Явка избирателей на выборах в Омской области превысила 60 процентов

ОМСК, 17 мар — РИА Новости. В Омской области к 12.00 (9.00 мск) проголосовали чуть более 61% избирателей — свыше 880 тысяч человек, рассказали в пресс-службе облизбиркома.
Источник: © РИА Новости

Заместитель председателя омского облизбиркома Андрей Фролов сообщил результаты явки на 12.00 по местному времени третьего дня голосования.

«К полудню на избирательные участки пришли более 880 тысяч человек. Это 61,19% от общего числа избирателей. В Омске проголосовали 55,48%, в районах (области — ред.) явка превысила 70%. В городе больше всего избирателей проголосовали в Ленинском округе — 56,56%. В лидерах по районам, как и прежде, Крутинский район с явкой 85,80%. И ещё в 19 районах явка превысила 70%», — сообщили в облизбиркоме.

Участки будут открыты до 20.00 часов по местному времени.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.