Явка избирателей на выборах в Омской области превысила 60 процентов

«К полудню на избирательные участки пришли более 880 тысяч человек. Это 61,19% от общего числа избирателей. В Омске проголосовали 55,48%, в районах (области — ред.) явка превысила 70%. В городе больше всего избирателей проголосовали в Ленинском округе — 56,56%. В лидерах по районам, как и прежде, Крутинский район с явкой 85,80%. И ещё в 19 районах явка превысила 70%», — сообщили в облизбиркоме.