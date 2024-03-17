Более половины новосибирских избирателей проголосовало к полудню 17 марта

Данные о ходе трехдневного голосования привели в избирательной комиссии региона.



Ранее сообщалось, что по итогам первого дня 15 марта в Новосибирской области проголосовало 27,55% избирателей. К концу 16 марта этот показатель вырос до 42,04% и до 46,98% с учетом ДЭГ.



«Все три дня голосования люди идут на участки достаточно ровно, активность новосибирцев высокая. Сегодня голосуют те, кто традиционно привык ходить в воскресный день», — считает новосибирский губернатор Андрей Травников.



По сообщению облизбиркома, 17 марта в Новосибирской области усилены меры безопасности на избирательных участках. «Поэтому сегодня в некоторых помещениях для голосования наблюдалось скопление избирателей», — отметили в комиссии.



В 2018 году при голосовании в один день и при отсутствии ДЭГ явка на президентских выборах в Новосибирской области составила 60%.