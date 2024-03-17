Отшельник из Башкирии проголосовал на выборах президента России

«Встретил он нас хорошо, поблагодарил, что его поддерживаем. Сказал, что проголосовал за тех, кто поддерживает нашу страну, чтобы в России все было хорошо. Еще он знает, что осенью опять будут выборы, говорит, будет ждать», — рассказала член УИК Алия Сафуанова.