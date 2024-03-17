МГИК: почти 4,5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

При этом она добавила, что со старта выборов специалисты заблокировали 260 тысяч DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования. С ее слов, на портал голосования было совершено 215 тысяч атак и почти 65 тысяч — на портал наблюдения за дистанционным голосованием.