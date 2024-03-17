МГИК: почти 4,5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

По состоянию на 10:00 17 марта на выборах президента России в Москве проголосовали около 4,5 миллиона россиян. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Согласно последним данным, было выдано 4 425 176 бюллетеней, из них электронных — 3 296 281, бумажных — 1 128 895 штук.
Между тем председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что на 09:45 по московскому времени явка на выборах с учетом системы ДЭГ составила 61,37%.
При этом она добавила, что со старта выборов специалисты заблокировали 260 тысяч DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования. С ее слов, на портал голосования было совершено 215 тысяч атак и почти 65 тысяч — на портал наблюдения за дистанционным голосованием.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.