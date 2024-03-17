В Белоруссии на выборах президента РФ уже проголосовали более 2,5 тыс. человек

«Выборы в Республике Беларусь нашего российского президента на текущий момент идут штатно, открыты все шесть избирательных участков. Достаточно активно идет голосование, на текущий момент уже проголосовало более 2,5 тыс. российских граждан», — сказал Грызлов. Он уточнил, что на консульском учете в Белоруссии состоят около 50 тыс. граждан РФ.
Российский посол отметил особо высокую активность на выборах со стороны людей старшего поколения. «В Гомеле Калачева Инна Николаевна — уроженка Тверской области в возрасте 103 лет позвонила за несколько дней до выборов и попросила организовать голосование на дому. Естественно, такая возможность предоставлена в рамках голосования на дому. Это здорово», — отметил Грызлов. В целом, по его информации, уже поступило более 50 просьб организовать голосование на дому. «Все они будут реализованы», — заявил посол. Грызлов также добавил, что со стороны наблюдателей к настоящему времени не поступило никаких замечаний о ходе голосования.
В Белоруссии россияне голосуют на выборах президента РФ в течение одного дня. Для проведения голосования в республике образованы шесть избирательных участков в Минске и областных центрах — Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. В белорусской столице участок работает в посольстве РФ, в Бресте — в российском генконсульстве, в Гомеле — в Российском центре науки и культуры, в Могилеве — в лицее Белорусско-российского университета, в Гродно — в филиале «Концертный зал» Гродненского городского центра культуры, а в Витебске — в здании центра культуры «Витебск».
Ранее в посольстве РФ сообщали, что участие в голосовании смогут принять совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или временно пребывающие в Белоруссии. Чтобы проголосовать на выборах, избирателям при себе необходимо иметь действительный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации: внутренний, заграничный, дипломатический или служебный паспорт. Избирательные участки на выборах президента РФ в Белоруссии закроются в 20:00 мск.
Глава российской дипмиссии в Белоруссии Борис Грызлов ранее выразил признательность белорусским властям за содействие, которое они оказывают российской стороне при проведении электоральных процедур на территории страны.