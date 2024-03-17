В Белоруссии на выборах президента РФ уже проголосовали более 2,5 тыс. человек

Российский посол отметил особо высокую активность на выборах со стороны людей старшего поколения. «В Гомеле Калачева Инна Николаевна — уроженка Тверской области в возрасте 103 лет позвонила за несколько дней до выборов и попросила организовать голосование на дому. Естественно, такая возможность предоставлена в рамках голосования на дому. Это здорово», — отметил Грызлов. В целом, по его информации, уже поступило более 50 просьб организовать голосование на дому. «Все они будут реализованы», — заявил посол. Грызлов также добавил, что со стороны наблюдателей к настоящему времени не поступило никаких замечаний о ходе голосования.