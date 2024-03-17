Явка на выборах на Чукотке превысила 87 процентов

«По состоянию на 18.00, Чукотский автономный округ — 87,49%», — говорится в сообщении.
Лидируют по явке городской округ Эгвекинот — 97,05%, Чукотский муниципальный район — 96,56%, городской округ Певек — 91,85%.
«В селах Нунлингран, Сиреники, Нутепельмен, Ванкарем, Конергино, Биллингс, Энурмино, Нешкан, Инчоун, Хатырка, Снежное, Краснено проголосовали 100% избирателей», — отмечают в избиркоме.
По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи — в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.