На третий день выборов средняя явка в Прикамье составила более 57%

Как сообщает пресс-служба избиркома Пермского края, по состоянию на 10:00 средняя явка по региону с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 57,4% или 1 130 010 избирателей.



Средняя явка по Перми с ДЭГ достигла 55,1% (или 430 050 избирателей). Средняя явка по ДЭГ в Пермском крае достигла 90%.



Жалоб в избирательные комиссии не поступало.