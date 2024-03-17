Как сообщает пресс-служба избиркома Пермского края, по состоянию на 10:00 средняя явка по региону с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 57,4% или 1 130 010 избирателей.
Средняя явка по Перми с ДЭГ достигла 55,1% (или 430 050 избирателей). Средняя явка по ДЭГ в Пермском крае достигла 90%.
Жалоб в избирательные комиссии не поступало.
На третий день выборов средняя явка в Прикамье составила более 57%
В Прикамье продолжается голосование на выборах президента РФ.
Как сообщает пресс-служба избиркома Пермского края, по состоянию на 10:00 средняя явка по региону с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 57,4% или 1 130 010 избирателей.