В Петербурге явка на выборах президента на 10:00 составила 55,92%

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.