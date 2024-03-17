В Петербурге явка на выборах президента на 10:00 составила 55,92%

«Явка избирателей на выборах президента России в Санкт-Петербурге 17 марта на 10:00 составила 55,92%. В голосовании приняли участие 2 128 199 избирателей», — сказано в сообщении Мейксина.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.