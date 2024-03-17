Более сотни казаков охраняют порядок на выборах президента в Иркутской области

Так, по словам руководителя шелеховского городского казачьего общества Сергея Зайца, отряды казаков в течение трех дней следят за 7 участками в Шелехове, и ни на одном из них нарушений общественного порядка не зафиксировано. Также казаки будут помогать полицейским охранять порядок на городском гулянии, посвященном празднованию Масленицы.
Напомним, выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В избирательной кампании участвуют четыре кандидата: трое — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди») — выдвинуты политическими партиями, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.
Явка на выборах президента России в Иркутской области на 12:00 составила 50,33%.