В Новосибирском облизбиркоме объяснили очереди на некоторых участках

На некоторых участках избиратели пожаловались на очереди.
Жители Новосибирска разместили в социальных сетях фотографии с избирательных участков. Почти на каждом видно очередь из избирателей.
Как пояснили в Избирательной комиссии Новосибирской области, это связано с мерами безопасности.
— В связи с тем, что во время проведения трехдневного голосования на выборах Президента Российской Федерации в разных регионах предприняты попытки провокативных действий с целью дестабилизации работы избирательных комиссий, в Новосибирской области усилены меры безопасности на избирательных участках, — сообщили в облизбиркоме.
Именно по этой причине на некоторых участках наблюдалось скопление избирателей. Тем не менее, голосование проходит в штатном режиме. Каждый избиратель сожжет сделать свой выбор.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказал о том, что Андрей Травников считает, что в воскресенье явка будет выше.