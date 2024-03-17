В Новосибирском облизбиркоме объяснили очереди на некоторых участках

— В связи с тем, что во время проведения трехдневного голосования на выборах Президента Российской Федерации в разных регионах предприняты попытки провокативных действий с целью дестабилизации работы избирательных комиссий, в Новосибирской области усилены меры безопасности на избирательных участках, — сообщили в облизбиркоме.