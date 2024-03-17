Явка на выборах в ДНР на 10:00 составила 87,98 процента

«Явка на 10.00 воскресенья составила 87,98%… Участки работают по всей республике», — сказал он.
Ранее в регионе с 25 февраля проходило досрочное голосование. Как сообщали РИА Новости в республиканском избиркоме, 15 и 16 марта помимо основного голосования на избирательных участках продолжится работа выездных комиссий, как это было на досрочном голосовании. Также у жителей региона будет возможность проголосовать на придомовых территориях. По данным ЦИК ДНР, всего 15 марта начали работать 626 таких участковых избирательных комиссий на территории республики.
Ранее Высоцкий заявлял, что по итогам досрочного голосования явка на выборах президента России в ДНР составила 57,84%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.