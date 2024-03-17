Явка на выборах в ДНР на 10:00 составила 87,98 процента

Ранее в регионе с 25 февраля проходило досрочное голосование. Как сообщали РИА Новости в республиканском избиркоме, 15 и 16 марта помимо основного голосования на избирательных участках продолжится работа выездных комиссий, как это было на досрочном голосовании. Также у жителей региона будет возможность проголосовать на придомовых территориях. По данным ЦИК ДНР, всего 15 марта начали работать 626 таких участковых избирательных комиссий на территории республики.