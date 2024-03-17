Молдова при помощи НАТО повысит устойчивость энергетического сектора к гибридным угрозам

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Учения «Coherent Resilience 2024 Moldova» (CORE-24 M) прошли в Кишиневе, в этой связи Министерство энергетики республики сотрудничало с Североатлантическим альянсом в партнерстве с Центром передового опыта НАТО в области энергетической безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.