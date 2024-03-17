Молдова при помощи НАТО повысит устойчивость энергетического сектора к гибридным угрозам

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Учения «Coherent Resilience 2024 Moldova» (CORE-24 M) прошли в Кишиневе, в этой связи Министерство энергетики республики сотрудничало с Североатлантическим альянсом в партнерстве с Центром передового опыта НАТО в области энергетической безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.
В учениях приняли участие министерства, правительственные агентства и частный сектор.
«Эксперты НАТО и Республики Молдова повышают устойчивость критической энергетической инфраструктуры страны против кибернетических и гибридных угроз», — отмечается в релизе.
Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов отметил «долгую историю» сотрудничества НАТО с Молдовой.
«В энергетическом секторе цифровизация приносит новые возможности, но и значительные риски и угрозы. Мы должны обеспечить, чтобы наша гражданская энергетическая инфраструктура не подвергалась атакам со злонамеренными целями», — заявил Парликов.
В мероприятии участвовала также румынская делегация, было подчеркнуто «сотрудничество НАТО и стран альянса в регионе с партнерами, находящимися в опасности».
Учения прошли при поддержке Центра передового опыта НАТО в области кризисного управления и реагирования на стихийные бедствия, Вооруженных сил Литвы, Объединенного исследовательского центра Европейского союза, Центра новой стратегии Румынии и Школы постуниверситетского образования ВМС США.
По данным Министерства энергетики, на мероприятии присутствовало более 100 участников из 10 стран и 32 учреждений.