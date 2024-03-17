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Явка на выборах президента в Приморье превысила 66 процентов

ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. Явка на 15.00 (08.00 мск) в последний день выборов президента РФ в Приморье составила 66,59%, сообщает региональный избирком.
Источник: © РИА Новости

«Явка 66,59% на 15.00», — говорится в сообщении.

Численность избирателей на 1 января в Приморье составляет 1 412 745 человек. За ходом выборов следят свыше 3 тысяч наблюдателей. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Приморье составила 55,44%.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.