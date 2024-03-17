В Херсонской области началось голосование в основной день выборов

«Сегодня основной день голосования на президентских выборах. Люди идут с удовольствием, оживленно, с настроением. С семьями, мы даже маленьким избирателям вручаем шары триколор, чтоб у них тоже был праздник», — сказала агентству председатель участковой избирательной комиссии из Геническа Татьяна Бусарова.