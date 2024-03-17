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Почти 65% избирателей проголосовали в Волгоградской области

По состоянию на 10 часов 17 марта явка избирателей в регионе составила 64,73%. Об этом сообщает избирком Волгоградской области.
Источник: Волгоградская правда

В третий день голосования на выборах президента РФ свою работу в круглосуточном режиме продолжает Центр общественного наблюдения (ЦОН).

Здесь находятся представители общественных организаций, эксперты, журналисты и просто активные граждане, которые подали заявки в Общественный штаб.

«ЦОН не прекращает своей работы с самого старта голосования, с 8.00 15 марта, — рассказала председатель Общественной палаты Волгоградской области, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Татьяна Гензе. — С помощью видеостены и АРМ мы в бесперебойном режиме следим за ситуацией на УИКах Волгоградской области».