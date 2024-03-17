Почти 65% избирателей проголосовали в Волгоградской области

«ЦОН не прекращает своей работы с самого старта голосования, с 8.00 15 марта, — рассказала председатель Общественной палаты Волгоградской области, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Татьяна Гензе. — С помощью видеостены и АРМ мы в бесперебойном режиме следим за ситуацией на УИКах Волгоградской области».