Почти 65% избирателей проголосовали в Волгоградской области

В третий день голосования на выборах президента РФ свою работу в круглосуточном режиме продолжает Центр общественного наблюдения (ЦОН).
Здесь находятся представители общественных организаций, эксперты, журналисты и просто активные граждане, которые подали заявки в Общественный штаб.
«ЦОН не прекращает своей работы с самого старта голосования, с 8.00 15 марта, — рассказала председатель Общественной палаты Волгоградской области, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Татьяна Гензе. — С помощью видеостены и АРМ мы в бесперебойном режиме следим за ситуацией на УИКах Волгоградской области».