В Киргизии на выборах президента России образовалась очередь

Очередь из желающих принять участие в голосовании граждан РФ растянулась на несколько кварталов. Визуально это в разы больше, нежели на выборах и референдумах в предыдущие годы. Официальные цифры явки обещали озвучить в диппредставительстве позже.
Среди участников выборов много молодежи. Граждане РФ рассказывают, что некоторые их них ожидают своей очереди отдать голос уже более часа. Очередь движется спокойно и упорядоченно — без конфликтов и эксцессов.
Безопасность процесса выборов обеспечивают сотрудники правоохранительных органов Киргизии. На месте работают несколько десятков милиционеров. На входе на территорию посольства у граждан проверяют документы и досматривают на наличие запрещенных предметов.
Граждане России, проживающие в Киргизии, могут проголосовать с 8.00 (5.00 мск) до 20.00 (17.00 мск) на территории посольства РФ в Бишкеке, в здании генконсульства в Оше, в доме культуры на российской авиабазе в Канте и на испытательной базе в Караколе.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.