В Киргизии на выборах президента России образовалась очередь

Граждане России, проживающие в Киргизии, могут проголосовать с 8.00 (5.00 мск) до 20.00 (17.00 мск) на территории посольства РФ в Бишкеке, в здании генконсульства в Оше, в доме культуры на российской авиабазе в Канте и на испытательной базе в Караколе.