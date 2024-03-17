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Выборы президента России на Чукотке прошли штатно, заявил губернатор

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Выборы президента России в Чукотском автономном округе прошли штатно, активно, явка была высокая, на 12 участках она составила 100%, сообщил губернатор округа Владислав Кузнецов после закрытия всех участков для голосования в регионе.
Источник: РИА "Новости"

«Все проходило штатно, активно, 55 участков работали. Явка была достойная, чему способствовала широкая информационная кампания… На 12 избирательных участках явка составила 100% — это национальные удаленные села», — сказал Кузнецов в ходе прямого включения в ЦИК из региона.

Он также отметил, что жители активно голосовали досрочно — более 10% от общего количества избирателей проголосовали заранее. В округе на выборах работает 194 наблюдателя.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.