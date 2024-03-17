Выборы президента России на Чукотке прошли штатно, заявил губернатор

«Все проходило штатно, активно, 55 участков работали. Явка была достойная, чему способствовала широкая информационная кампания… На 12 избирательных участках явка составила 100% — это национальные удаленные села», — сказал Кузнецов в ходе прямого включения в ЦИК из региона.
Он также отметил, что жители активно голосовали досрочно — более 10% от общего количества избирателей проголосовали заранее. В округе на выборах работает 194 наблюдателя.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.