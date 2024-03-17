Выборы президента России на Чукотке прошли штатно, заявил губернатор

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Выборы президента России в Чукотском автономном округе прошли штатно, активно, явка была высокая, на 12 участках она составила 100%, сообщил губернатор округа Владислав Кузнецов после закрытия всех участков для голосования в регионе.