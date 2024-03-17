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Захарова предложила Макрону прекратить поставки оружия Киеву в ответ на его инициативу

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президенту Франции Эмманюэлю Макрону стоит прекратить поставки оружия Киеву и выдвинуть предложение о перемирии сторонам ближневосточного конфликта. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу президента Франции о прекращении огня на Украине на время Олимпиады.
Источник: Reuters

«Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных [граждан], а также прекратить спонсировать терроризм, — сказала она. — Второе предложение к Макрону: выдвинуть аналогичное предложение сторонам ближневосточного конфликта. От слова Франции наверняка там многое зависит».

Ранее Макрон в интервью ведущим единого украинского телемарафона заявил, что Франция предложит России установить режим прекращения огня на время Олимпийских игр в Париже. Отвечая на вопрос об участии спортсменов из РФ в нейтральном статусе, он указал, что Франция как организатор Олимпийских игр идет в ногу с сигналом мира и следует решениям Международного олимпийского комитета.

Захарова Мария
Макрон Эмманюэль