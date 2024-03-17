Захарова предложила Макрону прекратить поставки оружия Киеву в ответ на его инициативу

Ранее Макрон в интервью ведущим единого украинского телемарафона заявил, что Франция предложит России установить режим прекращения огня на время Олимпийских игр в Париже. Отвечая на вопрос об участии спортсменов из РФ в нейтральном статусе, он указал, что Франция как организатор Олимпийских игр идет в ногу с сигналом мира и следует решениям Международного олимпийского комитета.