Явка на выборах президента РФ в Башкирии почти достигла 72%

Как сообщил заместитель председателя республиканского Центризбиркома Марат Гадилов, проголосовало более 2,1 млн избирателей.



В дни голосования увеличилось количество кибератак на интернет-ресурсы комиссии, отметил он. Общее количество атак превысило 200 тыс. в сутки, а число критичных по уровню угрозы возросло более чем в два раза по сравнению с предшествующими днями. Среди стран-лидеров, атакующих ресурсы комиссии, — страны Юго-Восточной Азии и Южной Америки.



Как сообщается на сайте ЦИК, на основании заявлений о голосовании по месту нахождения проголосовало 75,5 тыс. человек, что составляет 71,6% от числа подавших заявления через программу «Мобильный избиратель».



За ходом голосования следят более 6,5 тыс. общественных наблюдателей, а также международные миссии из Казахстана, Беларуси, Австрии, Болгарии, Гватемалы, Индонезии, Молдовы, Сербии, Шри-Ланки и Бангладеш.



Сотрудники правоохранительных органов 16 марта предотвратили попытки нарушить ход голосования и повлиять на его результаты. Инциденты произошли в Бирске и Кировском районе Уфы, по фактам проводится проверка.