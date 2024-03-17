В Софии россияне активно голосуют на выборах президента РФ

Предполагается, что в голосовании на выборах президента РФ на территории Болгарии примут участие около 1,5 тыс. россиян, что меньше, чем на выборах 2018 года. Тогда по всей стране в голосовании приняло участие более 4,5 тыс. избирателей, участки были организованы на территории дипломатических представительств в Софии, Русе и Варне, выездное голосование было организовано в Пловдиве и других городах. Сейчас положение изменилось, генеральные консульства в Русе и Варне по инициативе болгарской стороны были закрыты, а штат посольства был существенно сокращен.