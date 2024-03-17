В Софии россияне активно голосуют на выборах президента РФ

К 10:00 (к 11:00 мск) в голосовании приняли участие 224 избирателя.
Избирательный участок на территории посольства открылся ровно в 08:00 (09:00 мск), первых участников голосования встретила посол России Элеонора Митрофанова. Перед этим в присутствии всех членов избиркома она лично запечатала прозрачную урну для голосования. «Поздравляю нас с началом выборов. Пожелаю всем успеха, чтобы у нас все получилось хорошо. Будем начинать работу», — сказала Митрофанова и пригласила первых избирателей сделать свой выбор.
Предполагается, что в голосовании на выборах президента РФ на территории Болгарии примут участие около 1,5 тыс. россиян, что меньше, чем на выборах 2018 года. Тогда по всей стране в голосовании приняло участие более 4,5 тыс. избирателей, участки были организованы на территории дипломатических представительств в Софии, Русе и Варне, выездное голосование было организовано в Пловдиве и других городах. Сейчас положение изменилось, генеральные консульства в Русе и Варне по инициативе болгарской стороны были закрыты, а штат посольства был существенно сокращен.
Болгарские организации заявляли о планах провести акции близ здания посольства, на месте дежурят дополнительные отряды местной полиции.