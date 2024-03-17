Явка на выборах президента России в Татарстане превысила 67 процентов

«По предварительным данным системы ГАС “Выборы”, на 10.00 часов 17 марта явка на выборах президента Российской Федерации в Татарстане составила 67,23%», — говорится в сообщении ЦИК республики в Telegram-канале.
Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отмечал ранее, что в целом голосование проходит спокойно, нарушений, влияющих на ход голосования, не выявлено.
По данным Центризбиркома Татарстана, на 1 января 2024 года право участия в голосовании имеют 2 928 633 жителей республики. Голосование обеспечивают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, открыто 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале, в аэропорту. В республике работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.