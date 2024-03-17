60% свердловчан проголосовали на выборах президента России

Об этом сообщили в избиркоме.
«Общая явка с учетом ДЭГ — 60,05%, явка по ДЭГ 91,81%», — рассказали в избиркоме.
17 марта проходит последний день голосований на выборах президента России. Избирательные участки закроются в 20:00. По итогам второго дня голосования явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составляла 56,12%.
Ранее сообщалось, свердловские студенты 16 марта, во второй день голосования за президента России, активно идут на избирательные участки. Временный избирательный участок был открыт на территории кампуса Уральского федерального университета в Новокольцовском.