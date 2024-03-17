Жители Самарской области добрались до избирательного участка в упряжке с хаски

В Самарской области граждане добираются до избирательных участков с ветерком. Жители Кинель-Черкасского района приехали отдать свой голос в упряжке с хаски.
О том, как проголосовали самарцы, рассказала член УИК Алия Кунибаева в социальных сетях. По словам девушки, хаски и ее хозяйка моментально оказались в центре внимания и подняли настроение всем присутствующим. Добрые собаки терпеливо ждали девушку, пока она выполняла свой гражданский долг. Хаски с удовольствием позировали и фотографировались со всеми желающими.
Напомним, 17 марта проходит третий и заключительный день голосования на выборах президента страны. Избирательные пункты будут работать до 20:00. Всего на территории региона функционируют 1751 УИК.