На избирательных участках Екатеринбурга усилили охрану

Напомним, что вчера в Кировском районе один из избирателей попытался залить краску в урну с бюллетенями. В результате его арестовали на 15 суток. То же наказание получила преподаватель УрФУ, которая пыталась пронести на участок бутылек с зеленкой. Она открыла его при входе в здание школы, что заметили охрана и сотрудники избирательной комиссии. В итоге женщину задержали, зеленка расплескалась в холле здания, но на бюллетени не попала.