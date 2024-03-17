Голосование в Казахстане на выборах президента РФ проходит без эксцессов — посол России

«Мы готовились к этому дню очень тщательно, чтобы в день голосования волеизъявление российских граждан здесь в Казахстане прошло в соответствии с российским законодательством организованно, четко. По-моему, у нас это получается, потому что избирательные участки открылись в срок. Сейчас они работают в полную силу, даже с некоторой перегрузкой, потому что российских граждан пришло очень много, даже выстроилась очередь к участкам», — отметил Алексей Бородавкин.