Голосование в Казахстане на выборах президента РФ проходит без эксцессов — посол России

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Процесс голосования в диппредставительствах в Казахстане проходит в штатном режиме. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Казахстане Алексей Бородавкин.
«Все идет штатно, без эксцессов, без каких-то неприятных, осложняющих процесс голосования вбросов и провокаций. Это свидетельствует о том, что российские граждане, находящиеся в Казахстане, подходят к волеизъявлению серьезно, настроены позитивно, отдают свои голоса осмысленно, и надеюсь, в полном понимании ответственности за принимаемые решения», — сказал Алексей Бородавкин.
Казахстанские власти очень внимательно отнеслись к запросам относительно обеспечения безопасности на подходах к избирательным участкам, добавил он.
«Мы им признательны за это. Как я уже сказал, все проходит без каких бы то ни было эксцессов и провокаций. Плюс хочу поблагодарить казахстанских друзей за то, что большая группа парламентариев поехала в Россию, чтобы провести наблюдение за выборами. Это действительно проявление дружеских, союзнических отношений между нашими странами и народами», — подчеркнул посол России в Казахстане.
В общей сложности в Казахстане открыто семь избирательных участков по линии МИД, два из них в Астане и два в Алматы. Отдельно голосование проходит на территории России в Байконуре (космодром Байконур и город вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана).
«Мы готовились к этому дню очень тщательно, чтобы в день голосования волеизъявление российских граждан здесь в Казахстане прошло в соответствии с российским законодательством организованно, четко. По-моему, у нас это получается, потому что избирательные участки открылись в срок. Сейчас они работают в полную силу, даже с некоторой перегрузкой, потому что российских граждан пришло очень много, даже выстроилась очередь к участкам», — отметил Алексей Бородавкин.
Посол России в Казахстане 17 марта отдал свой голос на выборах президента Российской Федерации.