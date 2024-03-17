Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах президента России

Павел Малков проголосовал на участке № 1023, расположенном в здании школы в историческом центре Рязани.
«Я всегда участвую в выборах и считаю, что это гражданский долг. Это не просто слова. Это то, что все должны делать. Любого уровня, любые выборы. Если они проходят на нашей территории, то всегда надо найти время и сходить отдать свой голос. А выборы президента — это вообще выборы будущего нашей страны… Здесь, я считаю, абсолютно каждый должен свой голос отдать, чтобы уверенно смотреть в будущее», — сказал губернатор журналистам.
Также глава региона отдал свой голос за одну из территорий, претендующих на благоустройство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В голосовании он принял участие с помощью волонтеров.
«Мы очень серьезно занимаемся вопросами благоустройства и в Рязани, и в других населенных пунктах области. Я всегда говорю, что надо участвовать во всех программах и проектах. И один из таких серьезных источников — это федеральная программа “Формирование комфортной городской среды”», — отметил Павел Малков.