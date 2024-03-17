В Москве на Цветном бульваре стартовал онлайн-марафон «Ночь выборов — 2024»

«Главная экспертная политическая площадка страны “Ночь выборов” поддерживает тренд на открытость и прозрачность. Трансляция мероприятия будет доступна во всех странах мира», — сказали ТАСС организаторы всероссийского марафона.
На одной площадке, генеральным информационным партнером которой является ТАСС, соберутся политики, политологи, эксперты, журналисты, военные корреспонденты, блогеры, звезды телевидения и шоу-бизнеса.
«Весь мир с огромным вниманием следит за ходом избирательного процесса в России. “Ночь выборов” также радушно приняла международные СМИ и иностранных наблюдателей в столице нашей страны», — сообщили организаторы.
Как ожидается, в онлайн-марафоне примут участие и некоторые кандидаты в президенты. В предварительную программу включены выступления сопредседателей избирательного штаба Владимира Путина Владимира Машкова и Артема Жоги, главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрея Климова, лидера партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергея Миронова, депутатов Госдумы Марии Бутиной и Олега Матвейчева, зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), представителей Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), Общественной палаты России и многих других.
Помимо политических звезд на главной сцене всероссийского марафона выступят звезды российской эстрады, в том числе Дмитрий Певцов, Ярослав Дронов, больше известный под псевдонимом Shaman, Тимур Ведерников, группа «Такты» и другие исполнители.
Включения из регионов и круглые столы
Запланированы включения из регионов, в том числе из Камчатского края, Ставрополя, Екатеринбурга, Калининграда, Республики Алтай и Краснодарского края, из Белгородской области, Крыма, а также регионов Донбасса и Новороссии — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Кроме того, в рамках марафона пройдут круглые столы на актуальные темы. Среди них такие как: «Стратегии и ход избирательной кампании», «Медиа без грязи: как преодолеть минное поле электорального цикла», «Внешний контур. Защита суверенитета и попытки иностранного вмешательства», «Russia, Misha, Balalayka — как меняется образ России за рубежом» и другие.
О марафоне
«Ночь выборов» пройдет в этом году уже в девятый раз. Его организаторами выступают Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Общественная палата РФ, Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), Независимый общественный мониторинг (НОМ), Экспертные клубы России. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.