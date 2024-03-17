В Москве на Цветном бульваре стартовал онлайн-марафон «Ночь выборов — 2024»

Как ожидается, в онлайн-марафоне примут участие и некоторые кандидаты в президенты. В предварительную программу включены выступления сопредседателей избирательного штаба Владимира Путина Владимира Машкова и Артема Жоги, главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрея Климова, лидера партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергея Миронова, депутатов Госдумы Марии Бутиной и Олега Матвейчева, зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), представителей Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), Общественной палаты России и многих других.