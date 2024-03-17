Губернатор Прикамья Махонин прокатился на лыжах и приготовил блины

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокатился с семьёй на лыжах и приготовил блины на свежем воздухе.
Видео, на котором Махонин готовит блины на свежем воздухе было опубликовано в телеграм-канале чиновника. В ролике губернатор ловко переворачивает блины в воздухе.
«По традиции всей семьей провожаем Масленицу на свежем воздухе. Правила у нас простые: чем длиннее забег на лыжах, тем больше блинов можно съесть», — рассказал губернатор Прикамья.
Махонин пожелал жителям края хорошего воскресенья и напомнил, что до 20 часов вечера у прикамцев есть возможность проголосовать на выборах президента РФ 2024 года.
Сам губернатор проголосовал в день старта выборов 15 марта.