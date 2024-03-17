Более 120 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом

«На 10.00 мск 17 марта 2024: за рубежом проголосовали 125428 человек на 230 избирательных участках в 111 странах», — написала она в своем Telegram-канале.
Захарова также отметила, что, «учитывая разницу во времени, ряд участков только еще откроются сегодня».
«Но даже эти данные — ответ всем тем, кто пытался распространить дезинформацию или информационно извратить ход голосования», — добавила она.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.