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Более 120 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. За рубежом по состоянию на 10 часов утра воскресенья на выборах президента РФ проголосовали 125 428 россиян на 230 избирательных участках в 111 странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Источник: РИА "Новости"

«На 10.00 мск 17 марта 2024: за рубежом проголосовали 125428 человек на 230 избирательных участках в 111 странах», — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова также отметила, что, «учитывая разницу во времени, ряд участков только еще откроются сегодня».

«Но даже эти данные — ответ всем тем, кто пытался распространить дезинформацию или информационно извратить ход голосования», — добавила она.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Захарова Мария