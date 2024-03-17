Общая явка на выборах в Брянской области превысила 70 процентов

Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 12.00 мск составила уже 70,44%.
Голосование на выборах президента РФ в этом году проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.
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Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 12.00 мск составила уже 70,44%.
Голосование на выборах президента РФ в этом году проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.