Генконсула Великобритании в Екатеринбурге могут выслать из России за политические высказывания

Генерального консула Великобритании в Екатеринбурге Амира Котеча могут выслать из России за его политические высказывания. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова. «МИД РФ может вызвать посла Британии, если попытки вмешательства в выборы не прекратятся», — цитирует Захарову Telegram-канал «Соловьев».