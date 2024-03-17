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В Саратовской области явка на выборах президента превысила 66 процентов

САРАТОВ, 17 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Саратовской области по данным на 12.00 (11.00 мск) воскресенья составила 66,34%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

«Явка: 1 187 070 избирателей Саратовской области приняли участие в выборах президента России на 12.00 17 марта 2024 года, что составляет 66,34%», — говорится в сообщении.

По данным избиркома Саратовской области, за первые два дня голосования явка составила 61,82%.

Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, тогда к 12.00 (11.00 мск) в Саратовской области проголосовали 24,52% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 66,49%.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.