В Саратовской области явка на выборах президента превысила 66 процентов

«Явка: 1 187 070 избирателей Саратовской области приняли участие в выборах президента России на 12.00 17 марта 2024 года, что составляет 66,34%», — говорится в сообщении.
По данным избиркома Саратовской области, за первые два дня голосования явка составила 61,82%.
Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, тогда к 12.00 (11.00 мск) в Саратовской области проголосовали 24,52% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 66,49%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.