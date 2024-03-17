Участники СВО из Челябинской области голосуют в прифронтовой зоне

— По-настоящему праздничная атмосфера в одной из школ в прифронтовой зоне, где организован избирательный участок, — написала Лена Колесникова в соцсети. — Улыбки, приветствия, объятия, поздравления — как будто после долгой разлуки собрались родные люди. Сегодня мы вместе выбираем наше будущее. Выбираем победу, мир и движение вперёд.
Депутат Госдумы Олег Колесников отправился в зону проведения спецоперации добровольцем в октябре 2022 года. На фронте он возглавил один из батальонов экспериментальной бригады «Гром-Каскад». У народного избранника много наград, а прошлой осенью ему вручили Орден Мужества..
— Для каждого из нас сейчас важное время — время, когда мы должны сделать выбор, — поделился Олег Колесников. — Потому, как только позволила обстановка, я отправился на избирательный участок, который работает в одной из школ. Людей много, и заметно, что для них это событие — праздник. Впервые в истории жители новых регионов выбирают президента. Выбирают будущее — своё и своих детей. И это будущее — вместе с Россией. Наш выбор сегодня создаёт наше завтра. И я его сделал.
Ещё один депутат Заксобрания, участник гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области Денис Моисеев проголосовал в посёлке Верхний Рогачик.
— Вместе с коллегами по партии «Единая Россия» сделали так, чтобы люди голосовали максимально безопасно, — сказал он. — Поэтому важно, чтобы в любом регионе России, где бы вы ни были, вы пришли и проголосовали.
Денис Моисеев рассказал в соцсетях, что кому-то очень не хочется, чтобы жизнь в Херсонской области шла по российским законам. Избирательные участки в регионе подвергались артиллерийским ударам и подрывам с использованием самодельной взрывчатки. Несмотря на это, люди идут и голосуют за своё будущее, за будущее своих детей и за Россию.