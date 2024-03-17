Участники СВО из Челябинской области голосуют в прифронтовой зоне

— Для каждого из нас сейчас важное время — время, когда мы должны сделать выбор, — поделился Олег Колесников. — Потому, как только позволила обстановка, я отправился на избирательный участок, который работает в одной из школ. Людей много, и заметно, что для них это событие — праздник. Впервые в истории жители новых регионов выбирают президента. Выбирают будущее — своё и своих детей. И это будущее — вместе с Россией. Наш выбор сегодня создаёт наше завтра. И я его сделал.