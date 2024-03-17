В Севастополе явка на выборах президента превысила 61 процент

Согласно информтабло в пресс-центра ЦИК РФ в Москве, явка избирателей в регионе на 12.00 мск воскресенья составила 61,08%.
Голосование на выборах президента РФ в этом году проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.
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Согласно информтабло в пресс-центра ЦИК РФ в Москве, явка избирателей в регионе на 12.00 мск воскресенья составила 61,08%.
Голосование на выборах президента РФ в этом году проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.