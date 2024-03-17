В Тель-Авиве выстроилась очередь на выборах президента России

У входа на этот избирательный участок очередь из избирателей образовалась еще до открытия.
По данным пресс-службы посольства России в Израиле, за первые два часа после открытия более 400 россиян проголосовали на выборах президента России на трех избирательных участках в Израиле.
В пресс-службе уточнили, что на участках в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе по состоянии на 10.00 (11.00 мск) воскресенья проголосовали 406 россиян.
В беседе с российскими журналистами посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что явка на нынешних выборах в первые часы работы участков похожа на ту, что фиксировалась на выборах в 2018 году. По его словам, тогда несколько тысяч россиян, проживающих в Израиле, пришли на избирательные участки.
«Избирательные комиссии готовы, обеспечены бюллетенями. Приняты меры безопасности, поскольку выборы проходят в условиях объявленного в Израиле военного положения… Такие же меры безопасности мы вынуждены принять при организации голосования… Я уверен, что все пройдет организованно, в соответствии с законом и все российские граждане, которые находятся здесь, в Израиле, получат возможность проголосовать», — заявил Викторов.
По его словам, в социальных сетях были зафиксированы случаи распространения фейковой информации с целью запутать российских соотечественников по поводу мест и времени проведения голосования.
Голосование проходит в штатном режиме. Нарушений и разного рода провокаций не зафиксировано.
В посольстве ранее сообщали, что на консульском учете в Израиле состоят порядка 150 тысяч россиян, а реальное число российских соотечественников в стране «минимум в два раза больше». Эта цифра также включает в себя граждан, не достигших совершеннолетия.