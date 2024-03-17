В Тель-Авиве выстроилась очередь на выборах президента России

В беседе с российскими журналистами посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что явка на нынешних выборах в первые часы работы участков похожа на ту, что фиксировалась на выборах в 2018 году. По его словам, тогда несколько тысяч россиян, проживающих в Израиле, пришли на избирательные участки.