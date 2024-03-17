В Стамбуле россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах

Буравов сообщил РИА Новости, что первые избиратели начали собираться у консульства еще до открытия участка в 08.00 (время совпадает с мск), к 10.00 проголосовали более 200 человек.
«С учетом того, что предварительно на голосование на нашем участке онлайн зарегистрировались порядка двух тысяч человек, рассчитываем, что такая цифра и будет, плюс немало тех, кто не регистрировался заранее, так как это необязательная процедура, они приходят и получают бюллетень, они могут сделать свой выбор», — заявил Буравов.
«С точки зрения безопасности предприняты все необходимые меры с тем, чтобы исключить возможные провокации, которые уже имели место быть, в этом плане налажено конструктивное позитивное сотрудничество с турецкими правоохранительными органами», — заявил Буравов. Он отметил, что среди голосующих не только постоянно проживающие в Стамбуле, но и туристы.
Как передает корреспондент РИА Новости, если пришедшие утром избиратели ждали в очереди около получаса, то теперь не менее часа.
Наблюдатель от Общественной палаты Елена Карал сообщила РИА Новости, что «прекрасно» оценивает организацию процесса. «Все идет в штатном режиме. Перед началом голосования все проверили, отсняли, направили в наблюдательную комиссию», — сообщила Карал.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.