В Стамбуле россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах

«С учетом того, что предварительно на голосование на нашем участке онлайн зарегистрировались порядка двух тысяч человек, рассчитываем, что такая цифра и будет, плюс немало тех, кто не регистрировался заранее, так как это необязательная процедура, они приходят и получают бюллетень, они могут сделать свой выбор», — заявил Буравов.