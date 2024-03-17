В Ташкенте выстроилась большая очередь желающих проголосовать — фото, видео

ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В посольстве РФ в Ташкенте выстроилась почти четырехсотметровая очередь из желающих проголосовать на выборах президента РФ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Голосование началось в 8:00. Еще до открытия участка к нему начали подходить россияне, чтобы исполнить свой гражданский долг.
Люди приезжают даже из отдаленных регионов Узбекистана, приходят на избирательный участок целыми семьями.
Пенсионеров и семьи с детьми пропускают без очереди.
Из-за большого потока желающих проголосовать на избирательном участке в Ташкенте дополнительно установили три стола.
Голосование проходит в спокойной атмосфере. Такая же обстановка и на избирательном участке в Самарканде.