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В Ташкенте выстроилась большая очередь желающих проголосовать — фото, видео

Люди приезжают даже из отдаленных регионов Узбекистана, приходят на избирательный участок целыми семьями.
Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. В посольстве РФ в Ташкенте выстроилась почти четырехсотметровая очередь из желающих проголосовать на выборах президента РФ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Голосование началось в 8:00. Еще до открытия участка к нему начали подходить россияне, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Люди приезжают даже из отдаленных регионов Узбекистана, приходят на избирательный участок целыми семьями.

Пенсионеров и семьи с детьми пропускают без очереди.

Из-за большого потока желающих проголосовать на избирательном участке в Ташкенте дополнительно установили три стола.

Голосование проходит в спокойной атмосфере. Такая же обстановка и на избирательном участке в Самарканде.