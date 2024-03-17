Губернатор Калининградской области проголосовал на выборах

Проголосовал Алиханов на избирательном участке в областной детской библиотеке им. А. Гайдара.
«Очень хорошая явка, хочу сказать всем спасибо, кто пришел в пятницу и субботу, сегодня в городе, я уверен, будет большое количество голосующих. Больше 50 процентов мы набрали за прошедшие два дня. Это очень хороший результат, уверен, что сможем побить и рекорд прошлый выборов, когда у нас было чуть больше 60 процентов. Это была историческая явка в городе Калининграде, думаю, что мы в этом году эти рекорды побъем», — сказал Алиханов журналистам после голосования.
По данным избиркома Калининградской области, 15 и 16 марта явка в Калининградской области составила 50% избирателей. Воспользовались ДЭГ 86% от подавших заявления.
В Калининградской области открыты 569 избирательных участков (включая временные участки в больницах и СИЗО), а так же 106 пунктов дистанционного электронного голосования (дополнительных помещений, оборудованных рабочими местами для дистанционно-электронного голосования избирателей. В этом году впервые для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области будут работать пять пунктов для голосования. Два на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, один в Багратионовске, один в Советске и один в Мамоново.
Голосование, которое началось в Калининградской области в 8 утра местного времени 15 марта, завершится последним в стране 17 марта в 20.00 (21.00 мск).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.