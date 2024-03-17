Губернатор Калининградской области проголосовал на выборах

«Очень хорошая явка, хочу сказать всем спасибо, кто пришел в пятницу и субботу, сегодня в городе, я уверен, будет большое количество голосующих. Больше 50 процентов мы набрали за прошедшие два дня. Это очень хороший результат, уверен, что сможем побить и рекорд прошлый выборов, когда у нас было чуть больше 60 процентов. Это была историческая явка в городе Калининграде, думаю, что мы в этом году эти рекорды побъем», — сказал Алиханов журналистам после голосования.