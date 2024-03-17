Генсек ШОС: решение о приеме Беларуси примут на саммите в Астане

Чжан Мин напомнил, что Беларусь еще в феврале текущего года выполнил все необходимые процедуры, которые предусмотрены соглашением об условиях присоединения ШОС, который официальный Минск подписал на саммите в Самарканде в 2022 году. В июле прошлого года на заседании ШОС в Нью-Дели данные условия были зафиксированы в специальном меморандуме.