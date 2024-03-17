Генсек ШОС: решение о приеме Беларуси примут на саммите в Астане

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Беларуси на саммите в Астане может быть предоставлен статус полноправного члена организации, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
«Ожидается, что на саммите в Астане (3−4 июля — Sputnik) будет принято решение о приеме Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса члена организации», — пояснил генсек в интервью РИА Новости.
По его словам, если такое решение будет принято, белорусская сторона сможет, как полноправный член ШОС принимать участие во всех мероприятиях организации.
Чжан Мин напомнил, что Беларусь еще в феврале текущего года выполнил все необходимые процедуры, которые предусмотрены соглашением об условиях присоединения ШОС, который официальный Минск подписал на саммите в Самарканде в 2022 году. В июле прошлого года на заседании ШОС в Нью-Дели данные условия были зафиксированы в специальном меморандуме.
«В соответствии с положением ШОС о порядке приема новых членов секретариат ведет работу с государствами-членами ШОС по подготовке соответствующих решений, которые должны быть приняты Советом министров иностранных дел и Советом глав государств государств-членов ШОС», — рассказал генсек.