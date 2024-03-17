В Минске собралась очередь из россиян, желающих проголосовать на выборах

Небольшая очередь из находящихся в Белоруссии и желающих отдать свой голос на выборах россиян начала формироваться у здания посольства ещё с самого утра, к моменту открытия участка в 8.00 мск.
Несмотря на то, что в помещении создано около 20 мест, где члены избирательной комиссии регистрируют граждан и выдают им бюллетени для голосования, установлено несколько кабинок для голосования и урн для бюллетеней, в первой половине дня от 10 до 40 человек ожидали своей очереди, чтобы проголосовать.
Но к полудню поток граждан РФ увеличился в разы, в результате чего число ожидающих в очереди за бюллетенем внутри здания посольства и на прилегающей территории выросло до нескольких сотен.
Чтобы зайти на территорию посольства, нужно пройти досмотр через установленные рамки металлодетектора. В целом досмотр проходит быстро, сотрудники, обеспечивающие безопасность, ведут себя корректно, граждане спокойно ожидают своей очереди.
Проголосовать на участок в Минске приходят россияне разных возрастов, в том числе есть престарелые граждане и граждане с ограниченными возможностями передвижения. Много семей с детьми. Некоторые россияне пришли на участок с государственными флагами. Многие фотографируются на фоне кабинок для голосования и урн для бюллетеней. Впервые голосующие граждане РФ вместе с бюллетенем получают памятные подарки.
Граждане России, находящиеся в Белоруссии, в воскресенье смогут принять участие в выборах президента РФ на шести участках, открытых в Минске, в посольстве России, а также в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Голосование будет длиться до 20.00 (совпадает с мск).