В Минске собралась очередь из россиян, желающих проголосовать на выборах

Несмотря на то, что в помещении создано около 20 мест, где члены избирательной комиссии регистрируют граждан и выдают им бюллетени для голосования, установлено несколько кабинок для голосования и урн для бюллетеней, в первой половине дня от 10 до 40 человек ожидали своей очереди, чтобы проголосовать.