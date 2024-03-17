В Новосибирской области явка за три дня выборов достигла почти 56 процентов

«По состоянию на 15.00 часов предварительная явка в Новосибирской области составила в целом с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 56,25%, проголосовали 1 242 735 избирателей», — сказала она.
По данным облизбиркома, на настоящий момент дистанционно проголосовали 225 275 избирателя (91,66%). Явка на избирательных участках составила 51,82%, это 1,017 миллиона избирателей. Благо отметила, что если на выборах губернатора в сентябре 2023 года, когда в регионе впервые применялось ДЭГ, ей воспользовались около 85 тысяч избирателей, то в настоящее время дистанционно проголосовали уже 225 тысяч человек.
По словам Благо, в лидерах по явке Сузунский район, где явка уже составляет 81%, в Маслянинском районе явка составила 79,5%, Чановском — 79%. «В целом на избирательных участках все в штатном, спокойном режиме. Никаких эксцессов на избирательных участках у нас не зафиксировано», — сказала глава облизбиркома.
В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) применяются на 375 избирательных участках в Новосибирске и наукограде Кольцово. Видеонаблюдение планируется применять на 972 участках. На 1 января численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 175 076 человек.
На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Новосибирской области составила 60,41%. Выборы тогда проходили в один день.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.