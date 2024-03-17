В Новосибирской области явка за три дня выборов достигла почти 56 процентов

По данным облизбиркома, на настоящий момент дистанционно проголосовали 225 275 избирателя (91,66%). Явка на избирательных участках составила 51,82%, это 1,017 миллиона избирателей. Благо отметила, что если на выборах губернатора в сентябре 2023 года, когда в регионе впервые применялось ДЭГ, ей воспользовались около 85 тысяч избирателей, то в настоящее время дистанционно проголосовали уже 225 тысяч человек.