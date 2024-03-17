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Явка в ДНР превысила 88 процентов

ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составляет 88,17%, сообщил в воскресенье председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.
Источник: © РИА Новости

«Предварительная явка на 12:00 составила 88,17%», — сказал он. Высоцкий напомнил, что голосование на участках в республике закончится в 15:00 (совпадает с московским), это сделано из соображений безопасности.

Ранее в республике с 25 февраля проходило досрочное голосование.

Как ранее сообщали РИА Новости в республиканском избиркоме, 15 и 16 марта, помимо основного голосования на избирательных участках, продолжалась работа выездных комиссий, как это было на досрочном голосовании.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта.