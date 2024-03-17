Явка в ДНР превысила 88 процентов

«Предварительная явка на 12:00 составила 88,17%», — сказал он. Высоцкий напомнил, что голосование на участках в республике закончится в 15:00 (совпадает с московским), это сделано из соображений безопасности.
Ранее в республике с 25 февраля проходило досрочное голосование.
Как ранее сообщали РИА Новости в республиканском избиркоме, 15 и 16 марта, помимо основного голосования на избирательных участках, продолжалась работа выездных комиссий, как это было на досрочном голосовании.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта.